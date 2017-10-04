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Боевики немного снизили активность, но бьют из минометов - штаб АТО

Среда, 4 октября 2017, 18:42

После активизации 3 октября в среду количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе несколько уменьшилось.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 4 октября.

"Вместе с тем, враг и в дальнейшем не прекращает применять минометы. Так, около 3 ночи оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям в районе Гнутово, что на приморском направлении. Также под огнем из гранатометов и стрелкового оружия противника, в среду днем ​​оказались укрепления украинский армии возле Красногоровки", - сообщает штаб.

На донецком направлении боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО возле Зайцево. А автоматические гранатометы противник применял на подступах к Опытному.

"В ответ на почти каждую провокацию украинские военные открывали жесткий ответный огонь на подавление вооруженной активности врага", – говорится в сообщении.

С полуночи потерь среди украинских бойцов нет.

Украинская правда

Темы: АТО
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