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Німеччина назвала продовження особливого статусу на Донбасі важливим кроком

Субота, 7 жовтня 2017, 04:38

Берлін назвав прийняття законопроекту про продовження дії особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей важливим кроком в напрямку виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє "Укрінформ".

"Федеральний уряд високо оцінює сьогоднішнє продовження українським парламентом закону про особливий статус для Донбасу. Це був важкий, але важливий крок, який свідчить, що Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань і реалізації мінських домовленостей", - йдеться в заяві МЗС.

У німецькому дипломатичному відомстві вважають, що передумовою для подальшого прогресу має стати тепер стійка стабілізація безпекової ситуації і всеосяжне, міцне перемир'я.

Дія закону про особливий статус 2014 року закінчувалася 18 жовтня 2017 року, нагадали в МЗС. Продовження дії особливого статусу "було важливим кроком у реалізації Мінських домовленостей", - повідомили в міністерстві.

6 жовтня спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в окремих регіонах  Луганської і Донецької областей.

Теми: Німеччина
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