9 жовтня в центрі Києва заборонять рух транспорту

9 жовтня в центрі Києва буде заборонено рух транспорту через проведення на стадіоні "Олімпійський" футбольного матчу між збірними України і Хорватії.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Так, в цей день буде заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) і на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської) з 06:00 9 жовтня до 1:00 10 жовтня.

Також буде введена заборона зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського з 6:00 9 жовтня о 1:00 10 жовтня.

Крім того буде заборонено рух всіх видів транспорту на час проведення маршу уболівальників збірної Хорватії по маршруту: вул. Івана Федорова, 10 - вул. Велика Васильківська - вул. Ділова - вул. Еспланадна - ДП НСК "Олімпійський".

З 18:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня буде заборонено рух транспортних засобів (крім пасажирського транспорту) по вул. Еспланадної від вул. Басейної до вул. Саксаганського.

Також буде заборонено руху всіх видів транспортних засобів на час проведення маршу уболівальників збірної України по маршруту: бульвар Тараса Шевченка, 13 (парк імені Тараса Шевченка) - бульвар Тараса Шевченка - вул. Хрещатик - Бессарабська площа - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ДП НСК "Олімпійський".