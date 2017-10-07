Порошенко ввів у дію концепцію РНБО про контррозвідувальний режим

Президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про концепцію контррозвідувального режиму в Україні.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні", - зазначено в указі.

Також Порошенко доручив Кабміну в тримісячний строк затвердити план реалізації концепції.

Контроль виконання рішення президент поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Як повідомлялося, 3 жовтня президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 13 вересня 2017 року.