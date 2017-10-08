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Мотузяник: Минулої доби бойовики застосовували міномети

Неділя, 8 жовтня 2017, 13:32

Минулої доби бойовики застосовували міномети на Луганському та Маріупольському напрямку, один український військовий в Пісках отримав поранення.

Про це повідомив на брифінгу у неділю речник Міноборони з питань АТО полковник  Олександр Мотузяник.

На Луганський напрямку бойові дії почалися після 18 години.

"Противник здебільшого порушував режим тиші у Трьохізбенці та Кримському, що на північ від Бахмутської траси. Окупанти застосовували як легке озброєння, так і міномет. Українські війська вели вогонь у відповідь. Ще один ворожий обстріл стався у Станично-Луганському районі", - йдеться у повідомленні.

Всього вчора на Луганському напрямку сталося шість збройних інцидентів.

На Донецький напрямку обстріли почалися після 13 години. Найбільше вогневих зіткнень було поблизу Авдіївки, де сталася серія потужних і тривалих обстрілів бойовиків.

Режим тиші бойовики також порушували у Зайцевому, Майорську та Пісках. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося сім обстрілів.

На Маріупольському напрямку неспокійно вчора було на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. У Талаківці НЗФ застосовували міномет.

"Головною "гарячою точкою" вчора було Водяне, де сталося найбільше ворожих обстрілів. Окрім цього, по одному збройному інциденту сталося у Гнутовому та Старогнатівці, тривалість кожного склала 20-30 хвилин", - зазначено у повідомленні.

Загалом на Маріупольському напрямку було шість обстрілів. У всіх випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.

У лавах українських військ загиблих немає, один військовослужбовець дістав поранення в Пісках.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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