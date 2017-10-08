Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві під час марафону помер чоловік

Неділя, 8 жовтня 2017, 13:54
У Києві під час марафону помер чоловік
фото: Clem Onojeghuo, Unsplash

У столиці на вулиці Лаврській під час "Wizz Air Kyiv City Marathon" помер директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільщини, який брав участь у марафоні", - сказала вона.

За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

"Остаточну причину смерті буде з’ясовано після проведення судово-медичної експертизи", - додала Неруш.

Також вона зазначила, що інформацію про інцидент внесено до до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень з правовою кваліфікацією "раптова смерть".

Окрім того, прес-служба "Агропродсервісу", до структури якого входить "Тернопільський м’ясокомбінат", повідомила, що загиблий чоловік був директором компанії.

"Сьогодні передчасно пішов з життя директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта. Життєрадісний та завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя та дбав про своє здоров’я. Але сьогодні під час змагань з бігу в Києві серце несподівано зупинилося", - йдеться у повідомленні.

В "Агропродсервісі" також висловили співчуття рідним та близьким Малюти.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: