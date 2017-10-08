У Києві під час марафону помер чоловік

У столиці на вулиці Лаврській під час "Wizz Air Kyiv City Marathon" помер директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільщини, який брав участь у марафоні", - сказала вона.

За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

"Остаточну причину смерті буде з’ясовано після проведення судово-медичної експертизи", - додала Неруш.

Також вона зазначила, що інформацію про інцидент внесено до до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень з правовою кваліфікацією "раптова смерть".

Окрім того, прес-служба "Агропродсервісу", до структури якого входить "Тернопільський м’ясокомбінат", повідомила, що загиблий чоловік був директором компанії.

"Сьогодні передчасно пішов з життя директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта. Життєрадісний та завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя та дбав про своє здоров’я. Але сьогодні під час змагань з бігу в Києві серце несподівано зупинилося", - йдеться у повідомленні.

В "Агропродсервісі" також висловили співчуття рідним та близьким Малюти.