Хроніка 9 жовтня. Третій термін Кучми та другий розпуск парламенту Ющенком
Найцікавіше:
2001. Українських військових звинувачують у катастрофі пасажирського літака
2003. Політикум обговорює, чи піде Кучма на третій термін
2008. Ющенко вирішує вдруге розпустити парламент
2014. Росія замінює кадрових військових на Донбасі натренованими бойовиками
2001, вівторок
– Світ обговорює чутки про те, що українські військові нібито збили пасажирський літак.
Ту-154 авіакомпанії "Сибір" летів з Тель-Авіва до Новосибірська 4 жовтня та впав у Чорне море. Загинули всі 78 пасажирів та членів екіпажу.
Катастрофа сталася під час проведення у Криму запусків бойових ракет на спільних українсько-російських навчаннях. І найбільш актуальне питання тих днів – чи збила українська ракета пасажирський літак?
Російські ЗМІ розповідають про сподівання офіційних джерел у Москві на те, що Київ визнає свою провину у катастрофі. Пишуть про нібито знайдені у морі осколки зенітної ракети С-200 та пробоїни у фюзеляжі.
Про появу нових аргументів на користь версії про те, що літак помилково збила українська ракета, пишуть і провідні американські видання.
Проте міністр оборони Олександр Кузьмук стверджує, що дані контролю за стрільбами під час навчань у Криму свідчать про те, що на маршруті польоту російського літака Ту-154 у момент катастрофи ракет не було.
2002, середа
– Народний депутат двох скликань Олександр Єльяшкевич отримав політичний притулок у США.
"Я отримав політичний притулок через серйозну загрозу моєму життю, яка існувала і все ще існує з боку Кучми та його оточення", – заявив він журналістам.
У 2000 році Єльяшкевича побили. Кривдника засудили, проте сам нардеп звинуватив у нападі президента Леоніда Кучму, посилаючись на "плівки Мельниченка", у яких йшлося про організацію нападу на Єльяшкевича.
2003, четвер
– Топ-тема тижня, яку обговорює український політикум – чи збирається Леонід Кучма на третій президентський термін?
Причиною дискусії стало подання депутатів з парламентської більшості до Конституційного суду, де вони просять розтлумачити, чи може Кучма обиратися знову. Хоча сам президент уже заявив, що свою кандидатуру не висуватиме.
2005, неділя
– Генпрокуратура під керівництвом Святослава Піскуна порушила справу проти службових осіб в адміністрації президента Кучми за… звільнення Піскуна з посади генпрокурора у 2003 році.
Пояснюється, що це "суттєво перешкодило розслідуванню кримінальної справи" про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
2006, понеділок
– Президент Віктор Ющенко призначив своїм радником Олександра Зінченка.Таке рішення викликало обурення в "Нашій Україні". Ще рік тому Зінченко став каталізатором політичної кризи, звинувативши оточення Ющенка в корупції.
Нардеп Олександр Третьяков вирішив скласти з себе повноваження радника президента, щоб йому не довелося перебувати із Зінченком в одному приміщенні.
2007, вівторок
– Через цензуру в "Газеті 24" звільнився її головний редактор Віталій Портников. Про це йдеться в листі самого редактора.
За його словами, коли на парламентських виборах Партія зелених України, очолювана інвестором Володимиром Костеріним, виступила "вкрай невдало", у програші звинуватили підконтрольні йому ЗМІ.
2008, четвер
– Президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. У вересні коаліція розпалася, нову депутати не створили, тож президент вирішив піти ва-банк і вдруге розпустити Верховну Раду.
Спікер Арсеній Яценюк відкрив засідання парламенту як "практично останнє" та закликав колег зайнятися юридичною базою для перевиборів.
Партія регіонів вітає наміри Ющенка, а БЮТ готується оскаржити указ у суді. Проте і ті, і інші вже розкупили в Донецьку майже всі щити зовнішньої реклами до грудня включно.
– Президент Леонід Кучма виступає за зміну політичної еліти.
"Мені подобається Яценюк. Він ще занадто молодий політик і робить деякі помилки, він думає, що взяв уже бика за роги. Гадаю, у нього велике майбутнє. Таких людей слід підтримувати і ростити політичну еліту з таких, як Яценюк", – переконаний Кучма.
2009, п’ятниця
– Петро Порошенко святкує перемогу: парламент підтримав його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.
Сталося це, в першу чергу, завдяки голосам від БЮТ. Прем’єр Юлія Тимошенко назвала підтримку від своєї партії актом доброї волі щодо президента Ющенка.
А сам Порошенко забув образливі вислови, що лунали з вуст Тимошенко під час корупційного скандалу, та заявив, що треба працювати на об’єднання, а не роз’єднання.
2010, субота
– Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що справа про отруєння Ющенка у 2004 році повертається на початкову стадію.
"П'яти років як і не було", – сказав він.
– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко відповідає на запитання, чи довіряє вона своїй соратниці Наталії Королевській.
"У Королевську хочу вірити. Вона має всі шанси стати сильним політиком", – переконана Тимошенко.
У 2012 році Королевську виключать з фракції БЮТ, а очолювану нею УСДП – зі складу БЮТ, "за співпрацю з правлячим режимом".
2012, вівторок
– Сирійські повстанці використовують українську зброю, що призначалася Саудівській Аравії, стверджують журналісти ВВС. Кореспондент бачив три ящики з військовим вантажем, які було марковано українською компанією.
У МЗС відповіли, що Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань і не поставляла зброю до Сирії.
– В Україні є політичні в’язні, заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
"Так само, як Юлія Тимошенко є в’язнем, так і Україна стає в’язнем Юлії Тимошенко", – зазначив він.
Тим часом найбільш відомий політв’язень продовжує вести політичну діяльність і за ґратами. Зокрема, Тимошенко почала писати листи на підтримку кандидатів від опозиції на мажоритарних округах.
2013, середа
– Без підтримки Москви не було б і Партії регіонів, заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв. Він злякався за регіоналів, які хочуть підписати Асоціацію з ЄС та "кинути" своїх виборців.
2014, четвер
– Один український військовий загинув та четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
Головною метою бойовиків залишається Донецький аеропорт. У самому Донецьку від обстрілів загинули п’ять мирних жителів.
Як повідомили в РНБО, Росія відводить кадрових російських військових з передової до лінії кордону з РФ, а на їхнє місце прибувають нові терористи "ДНР" та "ЛНР", що встигли пройти підготовку у таборах Головного розвідуправління Росії у Ростовській області.
– Віднині вся продукція з Росії, яка продається у магазинах Києва, має бути спеціально промаркована. Відповідне рішення ухвалила Київрада. Російське походження позначатимуть на цінниках.
– Президент Петро Порошенко підписав закон "Про очищення влади", який парламент ухвалив 16 вересня.
2015, п’ятниця
– "Ворог України – Російська Федерація – оцінює українські Збройні сили як потужний організм, а в самій Україні ЗМІ поширюють негативну інформацію про армію", – обурився начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
– Нардеп Ігор Луценко виклав у мережу відеозйомку з повітря маєтку президента Петра Порошенка у Козині. Це відео він присвятив Андрію Медведьку та Денису Поліщуку, яких звинувачують у вбивстві Олеся Бузини.
Про маєток Порошенка у Козині УП писала ще в 2007 році.
– Генпрокуратура оголосила підозру 12 особам, причетним до діяльності "тітушок" під час Революції гідності 18-19 лютого 2014 року. Згідно з планами влади, після зачистки Майдану "тітушки" мали розганяти протестувальників з вулиць поблизу та з Михайлівської площі.
– У розшук оголосили колишніх заступників керівника "Нафтогазу" братів Сергія та Олександра Кацуб. Їх підозрюють у привласненні, розтраті чи заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Але Кацуби встигли залишити країну ще у вересні.
2016, неділя
– Один український військовий загинув та один зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Через порушення режиму тиші Міноборони відклало відведення сил і засобів (про що домовлялася Тристороння контактна група) на одній з ділянок.
–Українські футболісти перемогли гравців з Косово на відбірному етапі до ЧС-2018 з рахунком 3:0. Це стало першою перемогою української збірної під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка.
Рустем Халілов, для УП