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Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, всього 26 обстрілів

Понеділок, 9 жовтня 2017, 07:38
Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, всього 26 обстрілів

За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Минула доба у районі проведення АТО завершилась збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. Здебільшого, ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Бійцям ЗСУ довелося 19 разів відкривати вогонь у відповідь, змушуючи сепаратистів дотримуватися режиму тиші.

На Донецькому напрямку ввечері з різного виду гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи били по позиціях сил АТО біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики 4 рази і протягом декількох годин відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в Кримському.

Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили українські укріплення біля Трьохізбенки, і один раз - в районі Новоалександрівки і Попасної.

На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів ввечері дещо зменшилася. Однак близько 20:00 бойовики застосували автоматичний гранатомет на підступах до Мар'їнки.

Теми: АТОДонбас
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