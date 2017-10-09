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У ПАРЄ затвердили термінові дебати щодо українського закону "Про освіту"

Понеділок, 9 жовтня 2017, 10:37
У ПАРЄ затвердили термінові дебати щодо українського закону Про освіту

Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо статті 7 українського закону "Про освіту", підтвердивши запит угорців та деяких інших депутатів.

Таке рішення ухвалило Бюро ПАРЄ в понеділок, повідомляє  "Європейська правда".

Керівний орган асамблеї мав обрати для дебатів одну з трьох тем – масові порушення прав людини в М’янмі, криза в Каталонії або українське мовне питання. По суті, стояв вибір між двома останніми, або ж парламент міг відмовитися від термінових дебатів. Від обговорення каталонської кризи відмовилися, щоб не загострювати конфлікт.

Українське питання також не змогли відразу схвалити, голоси розподілилися навпіл. Противники його розгляду аргументували, що необхідно дочекатися висновку Венеціанської комісії, однак з другого разу затвердили з мінімальною перевагою.

ПАРЄ розглядатиме відповідну резолюцію в четвер.

Наразі невідомо, кого буде призначено доповідачем, від цього значною мірою залежить тональність документа.

"Європейська правда" стежитиме за розвитком подій.

Теми: освітаПАРЄ
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