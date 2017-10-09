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Дружина Вороненкова довіряє висновку ГПУ, але шокована – Пономарьов

Понеділок, 9 жовтня 2017, 13:52

Дружина Дениса Вороненкова Марія Максакова і його друг Ілля Пономарьов вірять, що Володимир Тюрін міг замовити вбивство Вороненкова.

Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на прес-конференції після заяв генпрокурора про результати розслідування вбивства його колишнього колеги.

"Хотів би привітати Генеральну прокуратуру з цим успіхом. Справді, замовні вбивства розкриваються дуже зрідка. Довго йшла робота – але дуже швидко, якщо врахувати характер цієї справи і складність, її розкрили", – сказав Пономарьов.

"Я розмовляв із Марією. У нас спільна позиція, що ми довіряємо результатами цього розслідування і вважаємо, що слідство справді докопалося до правди", – заявив він.

Пономарьов упевнений: "У Тюріна не було прямого мотиву самого по собі замовляти це вбивство".

"Від самого початку, коли ця версія розглядалася, Маша вважала її абсолютно неймовірною, бо вона з ним регулярно спілкується, він батько двох її дітей, ці діти живуть із ним. І для неї ці висновки – шок і особиста трагедія", – зазначив він.



На думку Пономарьова, розслідування не було політично заангажованим.

"Найпростіший спокуса – це сказати, що в усьому винні спецслужби Росії і відмести всі інші версії. Їх усі (версії) було розглянуто – і була встановлена ​істина", – сказав політик.

"Зараз у Росії буде досить складний вибір, тому що з самого початку всі російські телеканали говорили про те, що в цьому вбивстві немає політичного сліду – це була кримінальна розбірка з Денисом. І ось зараз є докази, які стосуються одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Росії, який зараз претендує на звання кримінального короля російського світу", – сказав він.

"Тепер є варіант видати цю людину. Тим більше, що Російська Федерація має таку можливість – адже він громадянин Казахстану і отримав російське громадянство значно пізніше – саме Марія клопотала за надання йому громадянства. Відповідно, згідно із законодавством Російської Федерації, його можуть видати Україні", – зазначив Пономарьов.

"Або Російська Федерація скаже: справді, це наш політичний інтерес, – і відмовиться його (Тюріна) видавати, але тим самим розпишеться з точки зору того, хто був у цьому зацікавлений", – продовжив він.

Політик підсумував: "У тому, що за цим, врешті-решт, стоїть російська правоохоронна машина, російські спецслужби, у нас великих сумнівів немає... Виглядає все саме так, що саме у тієї людини був мотив на замовлення цього вбивства".

Як відомо, Марія Максакова-Ігенбергс – оперна співачка, у минулому ведуча ТБ і депутат Держдуми РФ, має громадянство Росії й Німеччини. Її старші син і донька від неформальних відносин проживають у Росії. У шлюбі з Вороненковим вона народила сина (15 квітня 2016 року).

23 березня 2017 року Вороненкова застрелили біля готелю "Прем'єр Палас" у центрі Києва, на перетині бульвару Шевченка і вулиці Пушкінської.

9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справу розкрито – і підозру в організації вбивства пред'явлено колишньому "чоловікові" Максакової, російському "злодію в законі" Володимиру Тюріну.

На думку слідства, мотив подвійний: російське керівництво хотіло усунути Вороненкова як цінного для України свідка – і скористалося для цього амбіціями Тюріна.

Олена Рощенко, УП

Теми: ВороненковРосіяГенпрокуратура
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