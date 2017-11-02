Рятувальники розповіли, як боролися з великою пожежею в Одесі
Підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій у ніч на четвер загасив масштабну пожежу в санаторії "Червоні зорі" в Одесі.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Одеській області.
За словами рятівників, 1 листопада о 21:42 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в санаторії "Червоні зорі" в Одесі по вул. Бернардарцци.
"По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу о 21:57 було встановлено, що горить двоповерховий дерев’яний недіючий корпус санаторію на загальній площі 500 кв. м", - йдеться в повідомленні.
О 22:53 пожежу було локалізовано та о 00:56 ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалось 6 одиниць техніки та 32 пожежники.
За даними служби, загиблих та постраждалих у наслідок надзвичайної події немає.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, в Одесі близько 22:00 середи, 1 листопада, загорівся двоповерховий корпус санаторію "Червоні зорі".
За даними місцевих ЗМІ, корпус згорів повністю - перекриття та дах впали.
Українська правда