Аброськін похвалився низькою кількістю умисних вбивств в Україні

Перший заступник голови Національної поліції України ‑ начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що кількість зареєстрованих у 2017 році умисних вбивств є найнижчою за останні 20 років.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Аброськін зазначив, що кількість вбивств, зареєстрованих упродовж дев‘яти місяців цього року, є втричі нижчою від пікового значення 2000-го року.

"Згідно з даними статистики за період з 1997 по 2017 роки, кількість умисних убивств, вчинених упродовж дев‘яти місяців кожного року, коливалася від пікового значення у 3494 таких злочини (2000 рік) до найнижчого показника, зафіксованого у цьому році ‑ 1185 умисних убивств. Відтак кількість вбивств, вчинених упродовж 9 місяців 2017 року, порівняно з минулими роками зменшилася майже втричі", - сказав він.

За його словами, за останню добу в Україні не зафіксовано жодного вбивства.

Раніше Аброськін похвалився, що в Україні розкривають 88% умисних вбивств та замахів.

Також Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що правоохоронці близькі до розкриття низки резонансних убивств, крім підриву журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.