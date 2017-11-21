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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 21 листопада 2017, 20:04

Розборки в Луганську, нові правила в'їзду в Шенген, загострення відносин з Білоруссю, нові дані про пожежу в "Вікторії" - новини, які обговорювали 21 листопада.

Про Луганськ. Напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебачення і радіо.

Крім того, у Луганськ приїхала велика військова колона з машин та, ймовірно, військових з Донецьку.

Про нові правила в’їзду у зону Шенгену. При перетині зовнішніх кордонів Шенгену у громадян третіх країн будуть реєструватися дані про в'їзд, виїзд і дані про відмови у в'їзді.

Про Білорусь. МЗС вислало на батьківщину першого секретаря посольства Білорусі в Україні. Такий крок МЗС - "дзеркальна відповідь" на оголошення персоною нон грата в Білорусі радника посольства України в цій країні Ігоря Скворцова.

А ще сьогодні білоруські прикордонники затримали трьох збирачів ягід з України. Підозріло це.

Про пожежу у "Вікторії". Два роки пожежники  фіксували порушення у таборі "Вікторія", де у вересні сталася пожежа, але керівник ДСНС Одеської області не звернувся до суду про закриття дитячого закладу.

Так, під час пожежної перевірки у 2016 та у 2017 роках було виявлено близько 30 порушень, зокрема не підключення до пожежної сигналізації. Обидва рази був виписаний штраф на 51 гривню.

Про "Київавтодор". У "Київавтодорі" та КП "Київзеленбуд" пройшли обшуки, затримано 5 осіб.

Про мера Одеси. Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що поширення інформації про наявність у нього російського паспорта – це провокація.

Теми: ЛуганськЄСОдесаБілорусь
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