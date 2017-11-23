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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 23 листопада 2017, 19:35

Розборки в Луганську тривають, корупція в НАЗК, підозра для глави Фонду держмайна, нова хвиля затримань в Криму - новини, які обговорювали 23 листопада.

Про Луганськ. З’явилася інформація, що автомобільний кортеж, в якому знаходяться ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та кілька інших осіб виїхав з території Луганська.

А тим часом українська влада не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу й тому посилює заходи безпеки на лінії розмежування. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки. Також окремі підрозділи української армії поліпшили тактичне положення на Луганщині задля кращих умов спостереження і оборони.

Про НАЗК. У кримінальному провадженні щодо можливої корупції в НАЗК фігурують співробітники Адміністрації президента й Служби безпеки України, а також нардеп з хабарем у мільйон гривень.

Про голову Фонду держмайна. Генеральна прокуратура підготувала підозру виконуючому обов'язки голови Фонду державного майна Віталію Трубарову у справі про незаконну приватизацію частини будівлі Міністерства агрополітики у 2013 році. Трубаров стверджує, що ні в чому не винний і що майно, про яке йдеться у справі, не було заборонено до приватизації.

Про затримання у Криму. В анексованому Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Згодом стало відомо, що після затримань на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Про напад на суддю Гольник. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням зброї за фактом побиття судді Октябрського районного суду Полтави Лариси Гольник.

Про львівський військкомат. 22 листопада львівський обласний військовий комісаріат опублікував у Facebook список людей, що ухиляються від призову. Після шквалу критики, він видалив свою сторінку в соцмережі.

Теми: Кримкримські татариЛуганськНАЗК
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