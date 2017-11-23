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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 23 ноября 2017, 19:35

Разборки в Луганске продолжаются, коррупция в НАПК, подозрение для главы Фонда госимущества, новая волна задержаний в Крыму – новости, которые обсуждали 23 ноября.

О Луганске. Появилась информация, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска.

А тем временем, украинские власти не исключают эскалации конфликта на оккупированной части Донбасса и поэтому усиливает меры безопасности на линии разграничения. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки. Также отдельные подразделения украинской армии улучшили тактическое положение на Луганщине для лучших условий наблюдения и обороны.

О НАПК. В уголовном производстве по возможной коррупции в НАПК фигурируют сотрудники Администрации президента и Службы безопасности Украины, а также нардеп со взяткой в миллион гривен.

О главе Фонда госимущества. Генеральная прокуратура подготовила подозрение исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову по делу о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики в 2013 году. Трубаров утверждает, что ни в чем не виноват и что имущество, о котором говорится в деле, не было запрещено к приватизации.

О задержаниях в Крыму. В аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Впоследствии стало известно, что после задержаний на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

О нападении на судью Гольник. Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия по факту избиения судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.

О львовском военкомате. 22 ноября, Львовский областной военный комиссариат, опубликовал в Facebook список людей, уклоняющихся от призыва. После шквала критики, он удалил свою страницу из соцсети.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыЛуганскНАПК
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