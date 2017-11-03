Розвідка Південної Кореї: КНДР готує нові ракетні випробування

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило про можливість нових ядерних і ракетних випробувань в КНДР, заявивши, що Пхеньян буде продовжувати розробку "мініатюрних, різнопланових" боєголовок.

Про це пише агентство Yonhap.

Під час парламентського аудиту Національна розвідувальна служба (НРС) заявила, що Пхеньян може почати роботу з переробки відпрацьованих паливних стрижнів на своєму головному ядерному комплексі в Йонбені в кінці цього року.

"Північ буде проводити додаткові ядерні випробування і продовжувати розробку мініатюрних, різнопланових ядерних боєголовок", - цитують розвідувальну службу законодавці, які були присутні на аудиті.

НРС заявила, що "активний рух" транспортних засобів навколо об'єкта, що розробляє ракети, в Пхеньяні свідчить про те, що режим може відновити свої провокації.

У Південній Кореї також заявили, що хакери військової розвідки КНДР здійснювали атаки на фінансові установи країни.

"Ми виявили непрямі докази того, що Північ постійно намагається зібрати інформацію, необхідну для націлювання і зламу декількох фінансових установ, таких як агентство з торгівлі віртуальними валютами, банки і фірми з цінних паперів", - сказали в агентстві.

Описуючи стиль керівництва корейського лідера Кім Чен Ина, розвідка повідомила, що він, схоже, відновив кампанію із зачистки інакомислячих або тих, хто вважався нелояльним до нього.

"Голова Кім недавно зміцнив контроль над своїми високопоставленими чиновниками і відновив чистки і страти, від яких він утримувався деякий час", - сказали в агентстві.

Як повідомлялося, 9 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ядерну програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем", покликаним захистити КНДР від агресії.

Як повідомлялося, державний секретар США Рекс Тіллерсон сказав, що продовжить щодо КНДР "дипломатичні зусилля ... доти, доки не впаде перша бомба".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.