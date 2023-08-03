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НАБУ і САП завершили слідство стосовно підозрюваного в держзраді Деркача

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 12:45
НАБУ і САП завершили слідство стосовно підозрюваного в держзраді Деркача
Андрій Деркач, фото: wikipedia

НАБУ та САП завершили слідство стосовно підозрюваного у державній зраді та незаконному збагаченні нардепа III-IX скликань Андрія Деркача.

Джерело: пресслужби НАБУ, САП

Дослівно: "Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III-IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні".

Деталі: Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини з США, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.

За це протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

"Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia)", - говориться у повідомленні.

Що передувало:

  • У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
  • Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.
  • 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
  • СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.
  • У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства.

Теми: Деркач АндрійНАБУдержзрадаядерна зброя
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