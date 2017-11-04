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Фігурант справи "рюкзаків Авакова" продав Нацполіції кашкетів на понад 2 мільйони

Субота, 4 листопада 2017, 10:34
Фігурант справи рюкзаків Авакова продав Нацполіції кашкетів на понад 2 мільйони

Національна поліція України уклала три угоди з ФОП "Володимир Плигачов", який є фігурантом справи "рюкзаків Авакова" на постачання формених кашкетів загальною вартістю 2,2 млн грн.

За інформацією "Вісника державних закупівель", угоди було укладено за переговорною процедурою у квітні 2016 року, повідомляє "Марлін".  

Окрім рюкзаків та кашкетів МВС Плигачов більше не вигравав тендерів.

 

Володимир Плигачов проходить у так званій справі "рюкзаки Авакова" як підприємець, який у лютому 2015 року паралельно з ТОВ "Дніпровенд" взяв участь також у переговорній процедурі МВС по закупівлі 1 тис рюкзаків для бійців АТО за 2,1 млн грн. 

Як встановили детективи НАБУ, ФОП Плигачов у закупівлі виконав функцію посередника.

23 та 30 березня, а також 6 квітня 2015-го МВС перерахувало 2,1 млн гривень на рахунок Плигачова. Той у свою чергу вже 24 березня та 6 квітня оплатив 214 тис грн в якості погашення заборгованості за пошиття рюкзаків ТОВ "Німфея".

"На допиті офіційний представник Плигачова не зміг пояснити, яким саме способом ФОП отримав офіційне запрошення до участі в переговорній закупівлі від МВС. На думку детективів, така дивна ситуація свідчить про змову між Плигачовим та чиновниками міністерства", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ провело обшуки у сина глави МВС Олександра Авакова у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків міністерством для Нацгвардії у 2014 році.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів у справі, яка стала відомою як "рюкзаки Авакова".

Зокрема, сина глави МВС, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків – харків'янина Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".

1 листопада Солом'янський райсуд Києва Авакова-молодшого під особисте зобов'язання. Чеботаря та Литвина теж звільнили під особисте зобов'язання та зобов'язали одягнути електронний браслет.

САП заявила, що буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Більше про справу "рюкзаків Авакова" читайте у матеріалі "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим"

Українська правда 

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Теми: Аваковполіція
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