Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупованому Луганську перекриють воду через борги

Понеділок, 6 листопада 2017, 13:53

Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.

Про це повідомляє 6 листопада у Facebook "Луганське енергетичне об'єднання".

Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 6 листопада складає майже 157 млн грн (156 млн 965 тис. грн) та постійно зростає.

"При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів так званої "ЛНР", бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію", – пояснюють у компанії.

Вперше механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області, задіяли в січні 2017 року.

Як відомо, на початку грудня 2016 року Київ через борги зупиняв подачу води в ОРЛО.

Українська правда
Теми: ОРДЛОборг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: