Окупованому Луганську перекриють воду через борги
Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.
Про це повідомляє 6 листопада у Facebook "Луганське енергетичне об'єднання".
Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 6 листопада складає майже 157 млн грн (156 млн 965 тис. грн) та постійно зростає.
"При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів так званої "ЛНР", бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію", – пояснюють у компанії.
Вперше механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області, задіяли в січні 2017 року.
Як відомо, на початку грудня 2016 року Київ через борги зупиняв подачу води в ОРЛО.