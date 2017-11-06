Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" перевірить інформацію Paradise Papers про члена правління "Укртрансгазу"

Понеділок, 6 листопада 2017, 19:52
Нафтогаз перевірить інформацію Paradise Papers про члена правління Укртрансгазу
УНІАН

НАК "Нафтогаз України" перевірить інформацію, оприлюднену ЗМІ щодо офшорної компанії члена правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергія Олексієнка.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НАК "Нафтогаз України" почала перевірку інформації, яка з’явилась у ЗМІ, щодо відкриття компанії та можливого проведення операцій у іноземній юрисдикції членом правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергієм Олексієнком, колишнім головним радником голови правління Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення.

Як відомо, у 2016 для Олексієнка створили офшорну компанію Pioneer Foundation. Її заснували для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні. Вона проіснувала 14 місяців.

5 листопада ЗМІ оприлюднили документи "Paradise Papers", які показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро. 


Теми: офшориНафтогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
офшори
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: