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Суд амністував учасника захоплення Харківської ОДА

Понеділок, 6 листопада 2017, 20:17

Київський районний суд Харкова перерахував термін ув'язнення та амністував учасника захоплення Харківської обласної держадміністрації Сергія Юдаєва.

Про це передають "Українські новини".

"Київський районний суд Харкова засудив до 8 років позбавлення волі учасника захоплення Харківської обласної державної адміністрації Сергія Юдаєва, перерахував йому термін ув'язнення за законом про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання ( "закон Савченко") і амністував", - йдеться у повідомленні рішення суду.

Суд визнав учасника антимайдану винним за ч. 1 ст. 294 (організація масових заворушень) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Водночас суд перерахував 8 років в'язниці засудженому за "законом Савченко" і зарахував йому 3 роки в СІЗО як 6 років в'язниці.

Крім того, через наявність у Юдаєва неповнолітньої дитини і відбуття ним більше половини тюремного терміну суд застосував до нього закон про амністію і відпустив прямо в залі суду.

Як відомо, увечері 6 квітня 2014 року група проросійськи налаштованих людей почала захоплення будівлі Харківської ОДА. Вранці 8 квітня внаслідок спецоперації правоохоронці затримали 65 людей.

Теми: судХарків
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