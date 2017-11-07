Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ескендер Барієв: у Криму 57 політичних в'язнів

Вівторок, 7 листопада 2017, 05:06
Ескендер Барієв: у Криму 57 політичних в'язнів

У анексованому Росією Криму наразі налічується 57 політв'язнів

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв на прес-конференції в Києві, пише Крим.Реалії.

Він зазначив, що після того, як Росія передала засуджених у Криму Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза Турецькій Республіці, на півострові відбулися нові затримання.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на прес-конференції зазначила, що необхідно інформувати про політичних в'язнів, яких утримують у Криму й Росії.

"Більше ніж 50 символів опору в анексованому Криму – це люди, які перебувають під судом або відбувають покарання у політичних справах, і важливо інформувати про ці справи й інші випадки порушень прав і свобод у Криму", – підкреслила Еміне Джеппар.

Вона додала, що зараз на півострові 100 дітей залишилися без підтримки батьків, які стали жертвами репресій.

Як відомо, після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких звинувачують у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язніправа людиниРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: