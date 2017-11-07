Доба в АТО: 13 обстрілів, ЗСУ 8 разів відкривали вогонь у відповідь
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією", - йдеться у повідомленні.
Після 18 години бойовики продовжили обстріли позицій ЗСУ, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.
Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.
На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.
Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали позиції ЗСУ з піхотного озброєння.
Як повідомляється, сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації.