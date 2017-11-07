У Києві згорів Ауді, що може належати екс-міністру

7 листопада близько 4:45 ранку сталася пожежа в автомобілі по вулиці Кудряшова, 18 у Києві. Можливо, авто належить водієві екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, чи самому Пивоварському.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва, загорівся автомобіль марки "Audi", займання ліквідували о 5:17.

"Внаслідок пожежі пошкоджено салон, фари, праве крило та двері. Ніхто не постраждав", - відзначили у ДСНС.

Водночас, як повідомляють у соцмережі, авто спочатку вибухнуло, а вже потім загорілося.

За даними користувачів Facebook, це авто належить екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському і завжди паркувалося на Кудряшова, 18.

скриншот з facebook

Інші кажуть, що це авто водія Пивоварського.

У ДСНС не змогли назвати попередню причину вибуху, попросивши звернутися до поліції.

"Це не ми встановлюємо причину. Цим займається поліція. Чи був там вибух, ми не можемо сказати, бо це ж криміналісти встановлюють, це ж вони відбирають речовини на дослідження", - сказала речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

"Ми передали попередню версію "підпал", як завжди це робимо, коли отримуємо заявку про пожежу. Якби ми отримали заявку про вибух і пожежу, то ми би так і передали. Може, там і був вибух, але наш інспектор цього побачити не може, це має з'ясувати слідство. Слідчо-оперативна група була на місці", - додала вона.

У поліції також відповіли, що не можуть назвати попередню причину займання.

"Нам попередню причину називають пожежники", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

На запитання, чи дійсно це авто належить Пивоварському, Блищик сказала:

"Це авто зареєстроване на людину з іншим прізвищем".

На уточнююче питання, чи це авто належить водію Пивоварского, речник поліції зазначила, що не знайома ні з Пивоварським, ні з його водієм, тому нічого не може сказати про це.

Кримінального провадження за цим фактом ще не відкривали. Як пояснила Блищик, у поліції для цього є доба часу.

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до Пивоварського. Він не піднімає слухавку.