100-річчя "Жовтневої революції" відзначили в Одесі й Запоріжжі

В Одесі 7 листопада група проросійських активістів поклала квіти на Куликовому полі.



Заодно вони прибрали встановлений раніше "пам'ятник" у вигляді червоної фігури з гумористичними гаслами, повідомляє "Думская".



Символічна фігура з молотом у руці, що наступає на зображення свастики, з'явилася на площі у вівторок вранці.

Дивний арт-об'єкт поставили в Одесі "Думская"

На "скульптурі" комуністичні гасла ("Пролетарі всіх країн, єднайтеся!") сусідували з жартівливими ("Слава капіталістичній праці! Друкарський верстат у кожен дім!", "Вся влада уяві" тощо), зазначає видання.

Поліція оточила картонну фігуру. Правоохоронці перевіряли підозрілу сумку і паперову скульптуру біля Будівлі профспілок на наявність вибухонебезпечних речовин і пристроїв.

Втім, перевірка вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявила.

Правоохоронці зняли оточення, виставлене навколо "арт-об'єкту" вранці. Охороняти громадський порядок на площі продовжують чотири екіпажі поліції.

Один із лідерів руху "Куликове поле" Моріс Ібрагім запевнив, що "пам'ятник" встановлювали не вони, але щоб довго не думати над його змістом, вирішили прибрати "лицаря" з видного місця і покласти під дерево.

"Куліковці" поклали квіти до Братської могили жертв громадянської війни і Будинку профспілок, після чого почали розходитися, пише "Думская".



Крім того, в Запоріжжі пройшов мітинг на честь 100-ї річниці Жовтневої революції.

У Запоріжжі пенсіонери вийшли на мітинг на честь "Жовтневої революції" Fb Victor Nukleuss

Як повідомляють із посиланням на обласне управління Нацполіціі "Українські новини", поліцейські затримали двох осіб за використання забороненої радянської символіки на ньому.





За даними відомства, в акції у сквері біля пам'ятника борців за встановлення радянської влади брали участь близько 100 осіб.



Учасники тримали в руках прапори червоного кольору.





2 учасників використовували прапори з забороненою радянською символікою. Їх затримали і доставили в Олександрівське відділення поліції.



