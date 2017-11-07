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100-летие "Октябрьской революции" отметили в Одессе и Запорожье

Вторник, 7 ноября 2017, 12:55
100-летие Октябрьской революции отметили в Одессе и Запорожье

В Одессе 7 ноября группа пророссийских активистов возложила цветы на Куликовом поле.

Заодно они убрали установленный ранее "памятник" в виде красной фигуры с юмористическими лозунгами, сообщает "Думская".  

Символическая фигура с молотом в руке, наступающая на изображение свастики, появилась на площади во вторник утром.

Странный арт-объект поставили в Одессе
Странный арт-объект поставили в Одессе
"Думская"

На "скульптуре" коммунистические лозунги ("Пролетарии всех стран, соединяйтесь!") соседствовали с шутливыми ("Слава капиталистическому труду! Печатный станок в каждый дом!", "Вся власть воображению" и т.д.), отмечает издание.

 

Полиция оцепила картонную фигуру. Правоохранители проверяли подозрительную сумку и бумажную скульптуру у Дома профсоюзом на наличие взрывоопасных веществ и устройств.

 

Впрочем, проверка взрывоопасных веществ или устройств не обнаружила.   

 

Правоохранители сняли оцепление, выставленное вокруг "арт-объекта" утром. Охранять общественный порядок на площади продолжают четыре экипажа полиции.

 

Один из лидеров движения "Куликово поле" Морис Ибрагим заверил, что "памятник" устанавливали не они, но чтобы долго не думать над его смыслом, решили убрать "рыцаря" с видного места и положить под дерево.

 

"Куликовцы" возложили цветы к Братской могиле жертв гражданской войны и Дому профсоюзов, после чего начали расходиться, пишет "Думская".

Кроме того, в Запорожье состоялся митинг в честь 100-й годовщины Октябрьской революции.

В Запорожье пенсионеры пришли на митинг в честь
В Запорожье пенсионеры пришли на митинг в честь "Октябрськой революции"
Fb Victor Nukleuss

Как сообщают со ссылкой на областное управление Нацполиции "Українські новини", полицейские задержали двух человек за использование запрещенной советской символики на нем.

По данным ведомства, в акции в сквере у памятника борцов за установление советской власти участвовали около 100 человек.

Участники держали в руках флаги красного цвета.

2 участника использовали флаги с запрещенной советской символикой. Их задержали и доставили в Александровское отделение полиции.

Алена Рощенко, УП
Темы: ОдессаЗапорожьеисторияполиция
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