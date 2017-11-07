Справу про вбивство 10 спецназівців через зраду перевели в Кропивницький

Вищий спецсуд передав на розгляд в Кропивницьке справу про вбивство 10 українських військових про взяття в полон ще 5, після зради жителя селища Латишева, який в розпал активної фази війни на Донбасі, видав спецназівців терористам.

Про це повідомляє кореспондент LIGA.net, із засідання Вищого спеціалізованого суду.

Повідомляється, що Вищий спецсуд задовольнив клопотання про перенесення слухань справи бійців 3-го окремого полку спеціального призначення ЗСУ, загиблих в 2014 році на захопленій бойовиками території Донбасу в результаті зради місцевого жителя.

"Справа передається в суд Кропивницького. Колегія в складі трьох суддів повністю задовольнила клопотання представника родичів загиблих спецназівців Олени Яркіної про перенесення слухання справи в інше місто", - зазначає інформагентство.

Також уточнюється, що причиною клопотання стало місце проживання більшості членів сімей загиблих, яким фізично важко відвідувати засідання суду в Києві.

"Уже там (в Кропивницькому - ред.) справа буде розглядатися по своїй суті, з самого початку. І мова йде про заочне засудження", - розповіла Яркіна.

Вона також зазначила, що поки не відома дата першого слухання.

Про деталі цієї історії на своїй сторінці в Facebook розповіла координатор групи "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

За її словами, 23 липня 2014 року ПЗРК терористів "ДНР" збило два літака Су-25 Повітряних сил ЗСУ. Один із льотчиків катапультувався, але приземлився на окупованій території, в 2х кілометрах від села Латишево Шахтарського району.

Це село знаходиться недалеко від міста Сніжне і російського кордону, зараз під контролем так званої "ДНР".

29 липня на його пошуки вирушила група з 19 військовослужбовців третього окремого полку спеціального призначення.

"У Латишево група заїхала на подвір'я з ангаром, де її люб'язно зустрів господар Микола Бутрименко, місцевий підприємець, в той час депутат Шахтарської райради від Партії регіонів", - написала Решетілова.

Вона зазначила, що чоловік привітно зустрів бійців і запропонував переночувати у нього, а сам нібито поїхав провідати хвору дружину в Сніжне.

Але пізніше повернувся з озброєним угрупованням "ДНР" на БТРах і БМП на чолі з майбутнім "мером" Горлівки Станіславом Кімом.

"Група спецназівців була оточена і розстріляна. 10 українських бійців загинуло. П'ятеро потрапили в полон", - додала Решетілова.

За її словами, згодом, прокуратура Донецької області кваліфікувала цю подію як теракт, розслідувала його і передала до суду (два окремих виробництва - по Бутрименко і по бойовиках).

"Крім Бутрименко і Кіма, слідчими було встановлено особи ще трьох обвинувачених. Це громадяни України і Росії - Андрій Борисов, Олексій Новіков та Іван Бірков", - написала Решетілова.

"У цьому кримінальному виробництві потерпілими визнано 23 особи, з яких 9 осіб - це військовослужбовці, які залишилися живими, п'ятеро з яких пройшли через полон незаконних збройних формувань на території непідконтрольній Україні, решта - це матері, батьки, дружини і близькі родичі загиблих 10 військовослужбовців", - додала вона.

Решетилова підсумувала, що на даний момент суд проходить заочно, а "ті, хто вбивав українських військових продовжують жити і перебувають на окупованих територіях".