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Paradise Papers: принц Чарльз вивів в офшори сотні тисяч фунтів

Середа, 8 листопада 2017, 06:18

Матеріали Paradise Papers показують, що компанія королівського герцогства Корнуолл, яке належить принцу Чарльзу, інвестувала в офшори сотні тисяч фунтів.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, компанія герцогства Корнуолл вклала гроші в офшорні фонди та бізнес-структури на Бермудських островах, однією з яких керує друг принца Чарльза Х'ю ван Катсем.

За даними документів, у підприємство ван Катсема, яке займається придбанням земельних ділянок з метою їх захисту від вирубки лісів, інвестували близько $100 тисяч. 

Водночас компанія герцогства запевняє, що сам принц не брав участі безпосередньо у прийнятті рішень, пов'язаних з інвестиціями.

Раніше повідомлялось, що близько 10 млн фунтів із приватних статків королеви Єлизавети ІІ були інвестовані у офшори - частина грошей надійшла до лізингової компанії BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних.

Як відомо, у матеріалах Paradise Papers також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: офшориВелика Британія
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