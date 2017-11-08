Paradise Papers: принц Чарльз вывел в оффшоры сотни тысяч фунтов

Материалы Paradise Papers показывают, что компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, инвестировала в оффшоры сотни тысяч фунтов.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, компания герцогства Корнуолл вложила деньги в оффшорные фонды и бизнес-структуры на Бермудских островах, одной из которых руководит друг принца Чарльза Хью ван Катсем.

По данным документов, в предприятие ван Катсема, которое занимается приобретением земельных участков с целью их защиты от вырубки лесов, инвестировали около $100 тысяч.

В то же время компания герцогства уверяет, что сам принц не участвовал в принятии решений, связанных с инвестициями.

Раньше сообщалось, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в оффшоры - часть денег поступила в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных.

Как известно, в материалах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.