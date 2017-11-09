Не порушуючи права інших мов, ми поширюватимемо українську – Гройсман

Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали українців із Днем української писемності та мови.

Прем’єр у зверненні зазначив, що "українська мова завжди була символом національної єдності, потужним чинником розвитку культури та нашого самоусвідомлення".

"Незважаючи на драматичні історичні обставини і шалений тиск, українська мова не лише вижила, а і створила унікальний шар писемної культури і продовжує формувати сучасні смисли. Завдяки цьому ми сьогодні є самобутньою європейською нацією, з упізнаваною ідентичністю та культурною спадщиною", – зазначив він.

"Сьогодні українська мова є державною, однак мовне питання залишається об’єктом спекуляцій. На жаль, мову часто використовують як інструмент гібридної війни, у яку, не з нашої волі, втягнута Україна", – додав Гройсман.

За словами прем’єра, уряд розуміє важливість розвитку української мови, усвідомлює необхідність її захисту як важливого соціокультурного чинника за сучасних складних геополітичних умов.

"І той комплекс заходів на захист української мови, який реалізується протягом останніх років, є ефективним інструментом, що працює на консолідацію української політичної нації та подальший інтелектуальний і культурний розвиток нашої країни", – заявив він.

"Жодним чином не порушуючи права інших мов та їх носіїв, ми і надалі сприятимемо поширенню української мови у суспільстві та її захисту", – наголосив Гройсман.

Він упевнений, що вдасться створити умови для повноцінного побутування української мови, за якого її існування більше ніколи не буде під загрозою.

Зі свого боку, президент написав у Facebook: "Сьогодні наша держава відзначає День української писемності та мови. Хай вічно звучить українська мова та здобуває прихильників по всьому світу!".

Порошенко процитував слова письменниці Оксани Забужко: "Мова живе доти, доки нею говорять. Не бійтесь говорити українською. Думайте про майбутнє".