Бойовики 10 разів порушили перемир'я, епіцентр - Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил, зокрема зі зброї, яку повинні були відвести від лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 1 грудня 2017 року.

Зазначається, що епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок.

"Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два десятки мін різних калібрів по наших опорних пунктах біля Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

Окрім зброї, забороненої Мінськими угодами, бойовики здійснювали провокації з використанням озброєння БМП неподалік Зайцевого і Лозового. Поблизу Кримського та Жовтого противник порушував перемир’я із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів та автоматів обстрілювали підступи до Кам’янки, а на Приазов’ї, з гранатометів і легкого піхотного озброєння, - опорні пункти біля Водяного", - зазначають у прес-центрі.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню.