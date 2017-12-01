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Українець, якого засудили в Індії, повертається на батьківщину

П'ятниця, 1 грудня 2017, 20:27

На батьківщину повертається засуджений в Індії український член екіпажу судна Seaman Guard Ohio.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

"Важливо, що домовленості виконуються. Два місяці тому під час візиту до Індії домовилися про звільнення утримуваних з 2013-го українців-членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio. Один із них уже завтра повертається до України", - написав глава МЗС.

Як відомо, у листопаді індійський суд звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, серед яких були українці. Їх звинувачували у незаконному перевезенні зброї.

Теми: УкраїнаІндіясуд
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