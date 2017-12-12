Хроніка 12 грудня. Тимошенко б’ють у Раді, а судді накопичили мільярд

Найцікавіше: 2002. "Батьківщина" скаржиться: Тимошенко вдарили та погрожували 2012. У парламенті оголосили полювання на "тушок" 2012. Електронні декларації показали суддівський мільярд

2001, середа

– Інтернету цього дня виповнилося 10 років. 12 грудня 1991-го запрацював перший американський веб-сервер.

У Збройних силах України відсвяткували цей день по своєму: повністю оновили офіційний сайт Міністерства оборони.

2002, четвер

– Григорій Суркіс вдарив Юлію Тимошенко і навіть погрожував їй фізичною розправою – про це заявили у "Батьківщині". Партія вимагає від керівництва парламенту позбавити кривдника права на участь у роботі пленарних засідань. Суркіс відповів, що все було навпаки: це не він махав кулаками, а лідерка "Батьківщини" вдарила його каблуком по нозі.

Цей день узагалі відзначився бійками у Верховній Раді. Більшість запланувала змінити керівництво парламентських комітетів і керівництво Нацбанку, а опозиція заблокувала роботу депутатів. Під час бійки депутати перевернули кілька комп'ютерів і видерли кілька мікрофонів. Врешті-решт спікер Володимир Литвин просто закрив засідання.

2003, п’ятниця

– Українців можуть позбавити права самим обирати президента. 11 грудня Конституційний суд ухвалив рішення щодо проекту змін до Конституції, що дозволяють скасування прямих президентських виборів вже у 2004 році. "Нашоукраїнець" Володимир Філенко каже, що прокучмівська більшість готується до конституційних змін, після яких президента обиратимуть у парламенті. А його колега Микола Томенко не виключає, що КС готується до ще більш радикального рішення, за яким буде визнано, що Леонід Кучма у 1994-1999 роках не був президентом, а тому має право балотуватися і в 2004 році.

А от прем’єр Віктор Янукович вітає ідею обрання президента депутатами Верховної Ради.

2005, понеділок

– Більш ніж половина країни вже має мобільні телефони. За даними мобільних операторів, мобільним зв’язком користується 26,7 мільйонів українців. Найбільша кількість абонентів – у "Київстар".

2006, вівторок

– Найцікавіше цього дня відбувається в Київраді. На сесію прийшли ледь не всі народні депутати від БЮТ включно з крейсером – Юлією Тимошенко. Депутати заблокували трибуну та висунули п’ять умов, перша з яких – скасування необґрунтованих тарифів на ЖКГ у столиці. Сесію було зірвано.

УП вважає, що таким чином команда Тимошенко намагається нарощувати свої позиції в Києві з прицілом на дострокові вибори парламенту та київського градоначальника.

2007, середа

– Цього дня Юлію Тимошенко мали обрати прем’єр-міністром. Раніше БЮТ підтримав кандидата від НУ-НС Арсенія Яценюка на посаду спікера, взамін розраховуючи на крісло глави уряду для Тимошенко. Проте цього не сталося, засідання Верховної Ради навіть не відкрилося.

У Партії регіонів говорять про створення широкої коаліції та вимагають голосувати за прем’єра тільки після обрання керівників комітетів – а це справа кількох днів. Крім того, внутрішні проблеми загострилися у фракції НУ-НС – деякі депутати не згодні, що президент Віктор Ющенко призначає міністрів, ігноруючи пропозиції фракції.

Ще майже тиждень лідерка "Батьківщини" житиме у невизначеності.

2008, п’ятниця

– Коаліції у складі "Нашої України – Народної самооборони", Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина бути. На підтримку цього рішення виступили 37 нардепів зі складу фракції НУ-НС (всього в ній 72 депутати).

Напередодні Володимира Литвина обрали головою ВР, у тому числі завдяки 40 голосам НУ-НС. Після цього Литвин оголосив про коаліцію у складі БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

Проте в НУ-НС заявили, що Борис Тарасюк, який підписав коаліційну угоду, зробив це без узгодження з фракцією. Президент Віктор Ющенко Литвина з обранням привітав, але в його Секретаріаті створення коаліції не визнали.

2009, субота

– "Політика, яка полягає в тому, що можна нічого не робити, набратися, вибачте, як сучка бліх, кредитів; не віддавати рідній економіці оборотні ресурси – і як я можу сказати своїй нації, що це та політика, яку ви чекаєте?" Президент Віктор Ющенко відзначився цього дня критикою на адресу прем’єра Юлії Тимошенко. Також Ющенко заявив, що українці мають право знати, на які кошти живе Тимошенко.

"Квартири немає, дачі немає, "Запорожця" немає, земельки, ну хоч 4 сотки, немає. Людина прожила майже 50 років в Україні… У вас немає такого враження, що з нас лохів роблять, що так не повинно бути?" – сказав він.

А сама прем’єрка цього дня поскаржилася на дискредитацію з боку телеканалів, якими володіють олігархи.

"На телебаченні не дають сказати, що хочеш, а ріжуть на шматки так, що прем'єр у нас виглядає з ознаками дебілізму", – обурилася вона.

2010, неділя

– 36% українців палять, 20% не відмовляють собі в надмірному вживанні або зловживанні алкоголем, 10% ведуть малорухомий спосіб життя.

Про це йдеться в дослідженні Світового банку під назвою "Основні причини високого рівня смертності в Україні".

2011, понеділок

– У Запоріжжі суд виніс вироки "тризубівцям", причетним до пошкодження пам’ятника Йосипу Сталіну, який встановив місцевий обком КПУ. Дев’ять активістів засудили на терміни від двох до трьох років, але з відстрочкою. Також вони мають відшкодувати матеріальні збитки.

2012, середа

– Країна відкрила для себе двох депутатів з Кіровоградщини. З криками "Тушок геть!" "свободівці" виштовхали з сесійної зали парламенту батька і сина Олександра та Андрія Табалових, які відмовилися від входження до складу парламентської фракції об'єднаної опозиції "Батьківщина". Їх назвали першими "тушками", а лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк взяв на себе особисту відповідальність за їхній вчинок.

Також "свободівці" відзначилися тим, що розпилили болгаркою паркан, який огороджує Верховну Раду.

І без парламентських сутичок цього дня теж не обійшлося.

2013, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Висота барикад на Майдані Незалежності в Києві збільшилася до 3-4 метрів. Це стало відповіддю на спробу розгону протестувальників напередодні.

Суди продовжують поодинці відпускати активістів, яких було затримано через сутички 1 грудня на Банковій у Києві.

Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк оголосив три бачення перемовин з владою, якщо на це буде мандат Майдану. А Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав до негайної роботи посередницької місії ЄС для допомоги у розв’язанні української кризи.

Наостанок рядки, опубліковані цього дня Олександром Ірванцем:

Тверезо на світ подивіться,

Й різницю збагнете одразу

Між "треба валити звідси"

І "треба валити цю владу"!

А також не дуже цензурний коментар Леся Подерв'янського про те, що потрібно ввести Майдан у Конституцію.

2014, п’ятниця

– Двоє бійців полку Національної гвардії "Азов" загинули під час бою з терористами під Маріуполем, троє військових дістали поранення.

А портал "Слово і діло" підрахував, скільки заробляють бійці. Так, у сухопутних військах кулеметник отримує на руки 2341 гривню, а командир відділення – 2837 гривень.

– Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що терористів на сході країни фінансують екс-президент Віктор Янукович та його найближче оточення і бізнесмени, зокрема, Сергій Курченко.

– За даними Бостонського міжнародного центру конверсії, Україна посідає 13 місце в рейтингу найбільш мілітаризованих країн. На першому місці – Ізраїль.

2015, субота

– Один український військовий загинув та двоє дістали поранень внаслідок бойових дій у Пісках. А військова розвідка розповіла про наявність у районі Алчевська, Первомайська та Донецька танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм, використання яких заборонено Мінськими домовленостями.

2016, понеділок

– Понад 1 мільярда гривень готівкою зберігають українські судді. Це підрахували в проекті Prosud, вивчивши е-декларації служителів Феміди.

– "Що таке екосистема?" – "Далі, будь ласка".

У мережу виклали відео, на якому переможець конкурсу на посаду директора національного природного парку "Тузловські лимани" Віталій Чакір відповідає на питання конкурсної комісії. Після оприлюднення відео в Мінекології поспішили заявити, що Чакіра директором ще не призначили.

Рустем Халілов, для УП