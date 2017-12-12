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ЗМІ: Росія залишить у Сирії третину сил, а Трамп готовий терпіти Асада

Вівторок, 12 грудня 2017, 08:43

Російське угруповання у Сирії буде скорочено більш ніж наполовину, планується вивести дві третини контингенту і техніки.

Про це сказало РБК джерело, близьке до Міністерства закордонних справ Росії.

За словами співрозмовника видання в Міноборони РФ, із кількістю виведеної техніки й особового складу "поки визначаються", але попередньо планується вивести саме дві третини контингенту і техніки.

11 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав російську військову базу в Хмеймімі й наказав розпочати виведення російського угруповання, адже своє завдання воно виконало – і під контролем "Ісламської держави" не залишилося жодного населеного пункту.

За словами командувача російським угрупованням у Сирії Сергія Суровікіна, Сирію залишать 23 російських літаки і два вертольоти Ка-52. Крім того, в Росії повернуться три загони – спеціального призначення, військової поліції і центру розмінування, а також військово-польовий шпиталь.

За оцінкою першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, на виведення особового складу та військової техніки знадобиться близько місяця.

За даними "Комерсанта", до кінця тижня з авіабази Хмеймім у місця постійної дислокації відправляться понад 20 російських літаків.

Основні зусилля решти російських військ будуть зосереджені на тому, щоб не дозволити бойовикам взяти реванш.

Джерело "Комерсант" в органах військового управління каже, що склад угруповання РФ може скоротитися до однієї літакової ескадрильї.

У Сирії продовжать повноцінно функціонувати два військові об'єкти: авіабаза Хмеймім і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ у Тартусі.

Техніку та озброєння, які використовують для їх прикриття, виводити не будуть. Там залишаться дивізіони зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" (у Хмеймімі та Масьяфі), батарея зенітного ракетного комплексу С-300В4 (прикриває Тартус), деяка кількість зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" і російські безпілотники, за допомогою яких моніторять зони деескалації в Ідлібі, Хомсі, Дераа і Східній Гуті.

У разі ескалації конфлікту чи спроб ісламістів згрупуватися російські військові однією лиш підтримкою авіації з Хмейміма не обмежаться. У хід може піти високоточна зброя, каже джерело "Комерсант", близьке до Генштабу ВС РФ. Ті ж ракетні кораблі Каспійської флотилії в разі необхідності завдадуть удар крилатими ракетами "Калібр-НК".

Між тим, "New Yorker" з посиланням на чиновників у США та Європі пише, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відмовитися від вимоги відставки сирійського лідера Башара Асада принаймні до 2021 року.

Нібито у Вашингтоні дійшли висновку, що провести вільні вибори в Сирії найближчим часом неможливо.

Теми: СиріяРосіяСША
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