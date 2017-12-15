Головні новини дня – за 60 секунд

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:05

Димінського оголосили в розшук, Саакашвілі хочуть видати Грузії, Розенблат намагається засудити Ситника - новини, які обговорювали 15 грудня.

Про Димінського. Національна поліція оголосила президента ФК "Карпати" та власника телеканалу ZIK, бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, в національний розшук.

Керівництво телеканалу ZIK називає причиною вручення підозри його відмову "віддати телеканал в управління на 3 роки".

Медіа-експерт Катерина Загорій заявляє, що разом із чоловіком, народним депутатом від БПП, Глібом Загорієм цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного відношення.

Про Саакашвілі. Глава Служби державної безпеки Грузії веде секретні переговори з українською стороною про видачу Міхеїла Саакашвілі в Білорусі, повідомляє телеканал Руставі 2. Міністерство закордонних справ України заявляє, що не веде переговори про можливу екстрадицію Саакашвілі.

А тим часом Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Про НАБУ. Антикорупційні органи повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду про підозру в декларуванні недостовірної інформації щодо двох квартир.

Про Розенблата. Депутат Борислав Розенблат подав до Окружного адмінсуду міста Києва  позов до директора НАБУ, СБУ через співпрацю з ФБР, це вже його третій позов проти директора НАБУ Артема Ситника.

Про Курченка. Прокуратура повідомила про підозру екс-головному диспетчеру бази нафтопродуктів у м. Рені Одеської області у пособництві в ухиляння від сплати податків Сергію Курченку.

Про Каськіва. Генеральна прокуратура закінчила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про Улюкаєва. Колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва засудили до восьми років колонії суворого режиму за отримання 2 мільйонів доларів хабара.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУРозенблатКурченкоКаськівРосія
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