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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 15 декабря 2017, 20:05

Дыминского объявили в розыск, Саакашвили хотят выдать Грузии, Розенблат пытается засудить Сытника – новости, которые обсуждали 15 декабря.

О Дыминском. Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты" и владельца телеканала ZIK, бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.

Руководство телеканала ZIK называет причиной вручения подозрения его отказ "отдать телеканал в управление на 3 года".

Медиа-эксперт Екатерина Загорий заявляет, что вместе с мужем, народным депутатом от БПП, Глебом Загорием интересовалась телеканалом ZIK в собственных интересах, а Администрация президента не имеет к этому никакого отношения.

О Саакашвили. Глава Службы государственной безопасности Грузии ведет секретные переговоры с украинской стороной о выдаче Михеила Саакашвили в Беларуси, сообщает телеканал Рустави 2. Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не ведет переговоры о возможной экстрадиции Саакашвили.

А тем временем Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

О НАБУ. Антикоррупционные органы сообщили одному из судей Высшего административного суда о подозрении в декларировании недостоверной информации относительно двух квартир.

О Розенблате. Депутат Борислав Розенблат подал в Окружной админсуд Киева иск к директору НАБУ, СБУ из-за сотрудничества с ФБР, это уже его третий иск против директора НАБУ Артема Сытника.

О Курченко. Прокуратура сообщила о подозрении экс-главному диспетчеру базы нефтепродуктов в г. Рени Одесской области в пособничестве в уклонении от уплаты налогов Сергею Курченко.

О Каськиве. Генеральная прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Об Улюкаеве. Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение 2 миллионов долларов взятки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУРозенблатКурченкоКаськивРосcия
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