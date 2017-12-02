ОБСЄ: РФ має 39 спостерігачів у місії на Донбасі

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що до місії ОБСЄ на Донбасі входять представники 40 країн, серед них – 39 росіян.

Про це він заявив на брифінгу Гельсінської комісії, передає "Голос Америки".

"40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні. 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни – це контингент США, який загалом становить 66 представників. Росія має контингент – 39 спостерігачів в місії", – сказав Хуг.

"Спостережні патрулі складаються з представників різних країн. Після проведення патрулювання, всі члени спостережного патруля мають узгодити свій звіт. Ці патрулі складаються з 6-8 учасників – різних за національністю та походженням", – наголосив перший заступник голови СММ.

Як повідомлялося, раніше журналіст Юліан Рьопке розташував у Twitter відео, на якому спостерігач ОБСЄ тисне руку бойовику ОРЛО.

В СММ ОБСЄ заявили, що це був їхній російськомовний цивільний спостерігач, і його вітання є ніщо інше, як "мимовільний жест", зроблений з необачності.