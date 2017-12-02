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Хорватський генерал отруївся ціанідом калію - прокуратура

Субота, 2 грудня 2017, 03:19

Хорватський генерал Слободан Праляк на засіданні суду в Гаазі прийняв ціанід калію.

Про це заявила прокуратура Нідерландів, передає "Радіо Свобода".

За інформацією прокуратури, у крові Праляка була висока концентрація ціаніду калію, що призвело до серцевої недостатності.

Як відомо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні в середу незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за військові злочини в Боснії.

Праляк був засуджений за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років. Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту 16 століття у місті Мостар.

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Теми: судГаазький трибунал
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