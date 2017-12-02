У Чорнобильській зоні спіймали трьох "сталкерів"

На території зони відчуження ЧАЕС 1 грудня затримали трьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поліція затримала трьох молодих людей з Дніпра віком від 18 до 23 років, які незаконно проникли в Прип'ять", - йдеться у заяві.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки у Чорнобильській зоні "сталкерам" загрожує адміністративна відповідальність - штраф розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як відомо, на території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.