Україна не відмовиться від мовної статті закону про освіту - заступник глави МЗС

Україна не сприйматиме шантажу Угорщини та не відмовиться від мовної статті закону про освіту.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, говорячи про вимоги Угорщини щодо закону про освіту, який президент України підписав 25 вересня, пише "Дзеркало тижня".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, у двосторонніх відносинах країн, окрім мовного закону, існують інші "чутливі теми" - законопроекти з питань громадянства та мови, а також питання про повернення церковного майна.

"Ми (Україна) не сприймаємо шантажу і погроз. Щойно з'являться висновки Венеціанської комісії, ми їх максимально врахуємо. Але імплементуючи це рішення, Україна не збирається відмовлятися ні від закону про освіту, ні від його 7 статті", - заявив Боднар.

Він додав, що Україна готова до діалогу з будь-якою країною з імплементації мовної статті.

"Ми виходимо з необхідності забезпечити рівний доступ всіх громадян України до української мови. При цьому ми не порушуємо прав національних меншин, а тільки даємо їм додаткові можливості інкорпоруватися в українське суспільство", - заявив він.

Боднар додав, що нинішній стан нацменшин - дискримінаційний: "Не знаючи державної мови, представникам нацменшин не можна повноцінно реалізувати себе в Україні".

"Закон про освіту виправляє цю несправедливість", - додав заступник глави МЗС України.

Як відомо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні вводиться 12-річна середня освіта. Верховна Рада прийняла цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників нацменшин.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме усі подальші рішення ЄС, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Пізніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що новий закон України "Про освіту" істотно порушує принципи Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і що Угорщина хоче перегляду угоди Україна - ЄС.