Харківська ДТП: Поліція відкрила справу проти автошколи, де вчилася Зайцева

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Про це у середу під час прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіціі в Харківській області Сергій Чиж, передає місцеве видання "Город Х".

За його словами, кримінальне провадження відкрито за статтею 367 КК України (службова недбалість).

Крім того повідомляється, що був збільшений термін досудового розслідування, що пов'язано з клопотанням захисту одного з підозрюваних про проведення додаткових експертиз.

"У ході останнього судового розгляду адвокатом однієї із сторін було внесено клопотання про додаткові експертизи. Оскільки, на його думку, деякі з проведених раніше експертиз були неякісними", - додав Чиж.

Він зазначив, що згідно із законом на проведення експертизи відведено від 3 до 30 днів. Після отримання результатів відбудеться ознайомлення з матеріалами справи, і воно буде передано до суду.

Раніше повідомлялося, що підозрювана в скоєнні ДТП у Харкові, в якій загинули 6 осіб, Олена Зайцева визнає свою провину в скоєному.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшитизапобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.