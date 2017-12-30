Розенблат відповів на заборону САП: У Німеччину їхав не святкувати

Нардеп Борислав Розенблат заявив, що планував візит у Німеччину на новорічні свята, щоб "не святкувати Новий рік, а відвідати економічний форум".

Про це Розенблат заявив у коментарі "Житомир.info".

Нардеп підтвердив, що звертався до САП з проханням поїхати на форум і йому відмовили, але спростував інформацію, про те, що він нібито збирався там святкувати Новий рік.

Відмову САП Розенблат назвав "прикладом подвійних стандартів та вибірковості з боку правоохоронних органів".

"Припускаю, що це може бути особистою помстою, адже я подав позов до суду на Назара Холодницького (главу САП) щодо перебування його одразу на двох посадах", – додав Розенблат.

"Я не збирався їхати святкувати Новий рік у Німеччині. Просто з 9 січня у Німеччині буде великий економічний форум і виставка деревообробної промисловості, куди мене запросили, як одного зі співавторів закону про мораторій на вивезення лісу-кругляка. Запросили, щоби поспілкуватися про перспективи лісової галузі в Україні та залучення інвесторів. Я отримав офіційне запрошення і подав лист з проханням поїхати туди", – повідомив Розенблат.

Нардеп також зазначив, що новорічну ніч він проведе на Різдвяному ярмарку у Житомирі.

Як відомо, Борислава Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.

14 грудня суд частково ухвалив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, дозволивши Розенблату вільно пересуватися Україною.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила нардепу у виїзді на новорічні свята в Німеччину.