Теракт в Афганістані: 6 загиблих
Понеділок, 4 грудня 2017, 00:55
У результаті атаки терориста-смертника в Афганістані загинули 6 людей, ще 13 - отримали поранення.
Про це повідомляє DW.
Напад стався у неділю, 3 грудня, у місті Джелалабаді на сході країни.
Терорист-смертник з "поясом шахіда" рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі та підірвав себе біля стадіону у Джелалабаді, де проходив захід на підтримку президента Афганістану Ашрафа Гані.
Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за цю атаку.
Як відомо, раніше у результаті теракту в Афганістані загинули щонайменше 15 людей.