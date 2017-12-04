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Теракт в Афганистане: 6 погибших

Понедельник, 4 декабря 2017, 00:55
Теракт в Афганистане: 6 погибших

В результате атаки террориста-смертника в Афганистане погибли 6 человек, еще 13 - получили ранения.

Об этом сообщает DW.

Нападение произошло в воскресенье, 3 декабря, в городе Джелалабаде на востоке страны.

Террорист-смертник с "поясом шахида" двигался на начиненном взрывчаткой мотоцикле и взорвал себя возле стадиона в Джелалабаде, где проходило мероприятие в поддержку президента Афганистана Ашраф Гани.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Как известно, ранее в результате теракта в Афганистане погибли не менее 15 человек.

Темы: Афганистантеракт
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