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Порошенко: за 2 роки для військових збудують майже 200 гуртожитків

Понеділок, 4 грудня 2017, 04:58

Петро Порошенко ініціював масштабний проект будівництва гуртожитків для контрактників.

Про це він написав у Twitter.

"Я ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, для того, щоб переселити 25 тисяч військових із наметів, де вони перебували і взимку, із запліснявілих радянських казарм в сучасні комфортабельні помешкання", - підкреслив президент.

"У цьому році розпочалися роботи для першої черги в 91 гуртожиток. У другій половині наступного року планується будівництво ще 93 помешкання", - наголосив Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоармія
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