Порошенко: за 2 года для военных построят почти 200 общежитий

Петр Порошенко инициировал масштабный проект строительства общежитий для контрактников.

Об этом он написал в Twitter.

"Я инициировал масштабный проект строительства современных общежитий для контрактников, для того, чтобы переселить 25 тысяч военных из палаток, где они находились и зимой, с заплесневелых советских казарм в современное комфортабельное жилье", - подчеркнул президент.

За два роки планується переселити 25 тисяч військових із наметів чи запліснявілих радянських казарм – в сучасні комфортабельні помешкання.



У цьому році розпочалися роботи для першої черги в 91 гуртожиток. У другій половині наступного року планується будівництво ще 93 помешкання pic.twitter.com/9MG9LAtmCf — Петро Порошенко (@poroshenko) December 3, 2017

"В этом году начались работы по первой очереди в 91 общежитие. Во второй половине следующего года планируется строительство еще 93 помещений", - отметил Порошенко.