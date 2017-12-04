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Садовий розказав подробиці допиту в СБУ

Понеділок, 4 грудня 2017, 21:12
Садовий розказав подробиці допиту в СБУ

Міський голова Львова Андрій Садовий дав свідчення співробітникам СБУ у межах кримінального провадження, відкритого через карту з так званими "народними республіками ДНР і ЛНР" під час Львівського безпекового форуму.

Про це повідомляє "ZАХІD.NET".

За його словами, до розслідування залучили п’ятьох співробітників СБУ. Під час спілкування, його розпитували про учасників форуму та проведені зустрічі.

"Мене питали, хто був серед учасників форуму, я їм розповів. Надав програму форуму. Передав ту статтю, яка викликала інтерес. Розказав про свої зустрічі з командувачем сухопутними військами США у Європі Беном Ходжесом, розказав про зустріч із Майклом Карпентером. Був цілий ряд інших зустрічей. Вони це все записали. Напевне, будуть опитувати інших учасників форуму, спікерів, панелістів, така правда", – сказав Андрій Садовий.

Садовий повідомив, що 5 грудня, будуть давати свідчення співробітники "Інституту міста", який був співорганізатором форуму.

Як відомо, 30 листопада, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв подати заяву в СБУ про підтримку "народних республік" з боку організаторів та учасників Львівського безпекового форуму, який проходив у приміщенні Українського католицького університету (УКУ).

Підставою став той факт, що на англомовній карті позаду учасників форуму були перелічені підтримувані Росією осередки сепаратизму – Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Донецька та Луганська "народні республіки", а також анексований Крим.

Теми: СБУСадовийдопит
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