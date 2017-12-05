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Генпрокурор натякає на конфіскацію медіахолдингу Курченка

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:55

Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається, що до кінця поточного року в Україні перестануть мовити й виходити деякі ЗМІ з проросійською риторикою.

Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо медіахолдингу UNH.

"Справа про організоване злочинне угруповання Сергія Курченка рухається, ми не лише пред’явили йому підозру, а й наклали арешт на багато майна… Відбулася спецконфіскація Одеського нафтопереробного заводу, який Курченко хотів із допомогою Саакашвілі після приходу до влади повернути назад", – сказав генпрокурор.

"Також ми спецконфіскували все, що пов’язане з футбольним клубом "Металіст", про повернення якого теж хотів домовитися Курченко", – додав Луценко.

"І ми дійсно рухаємося в тому ж напрямку щодо медіахолдингу. Зараз в інтересах слідства я не можу розголошувати про те, коли набуде чинності відповідне рішення, але сподіваємося, що до Нового року українці будуть позбавлені нещастя слухати певні "ватні" й читати певні проросійські "ватні" видання", – заявив він.

ГПУ стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з поплічником режиму Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю, і демонструє аудіозаписи на доказ цього.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІКурченкоГенпрокуратураспецконфіскація
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