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Звіти головних правоохоронців в Раді можуть відкласти

Вівторок, 5 грудня 2017, 14:13

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій припускає, що парламент може перенести на середу звіти глав СБУ, САП і НАБУ.

Про це він заявив, закриваючи ранкове засідання парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"О 16:00 ми почнемо з доповіді генерального прокурора, будуть усі мати можливість поставити питання... Якщо ми не встигнемо, то ми на середу перенесемо звіти", - сказав Парубій.

Спікер пояснив, що заслуховувати доповідь генпрокурора будуть за схемою "повної процедури" розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин на питання від фракцій і 15 хвилин на запитання від народних депутатів.

Як відомо, народні депутати на засіданні у вівторок проголосували за те, щоб ввечері на пленарному засіданні виступили голови ГПУ, СБУ, САП і НАБУ. Вони мають пояснити парламенту ситуацію з конфліктом між ГПУ і НАБУ, а також затримання Міхеіла Саакашвілі.

Згідно з рішенням, керівників правоохоронних органів чекають о 16:00 вівторка. Першим виступить глава ГПУ.

За інформацією УП, голова НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький нині перебувають на форумі з повернення активів, який триватиме до 6 грудня.

Голова СБУ Василь Грицак також може не бути у Києві у вівторок.

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураСБУВерховна Рада
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