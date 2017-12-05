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У сутичках у центрі Києва постраждали 4 особи

Вівторок, 5 грудня 2017, 14:31

Під час акції на підтримку лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі постраждали 4 особи.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Києва Наталя Вишневська.

"Було 4 звернення до бригад медиків, які чергують у середмісті. Допомогу надали на місці. Госпіталізованих немає", - сказала вона.

Вишневська додала, що серед постраждалих немає правоохоронців.

На прохання уточнити, з якими скаргами зверталися учасники акції до медиків, речник Департаменту охорони здоров'я сказала:

"Забій колінного суглоба, забій кисті, гіпертонічний криз, загострення гастродуоденіту – словом, забиття і загострення хронічних захворювань".

За словами Вишневської, на вулиці Костельній чергувало 4 бригади швидкої, наразі біля Верховної Ради стоїть п’ять бригад медиків.

У поліції Києва відзначили, що у них станом на 15:30 немає інформації про постраждалих правоохоронців.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявляв, що декільком особам надавали медичну допомогу,  в тому числі і правоохоронцям.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Ірина Балачук, УП
Теми: СаакашвіліКиївакції
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