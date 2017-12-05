У сутичках у центрі Києва постраждали 4 особи
Під час акції на підтримку лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі постраждали 4 особи.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Києва Наталя Вишневська.
"Було 4 звернення до бригад медиків, які чергують у середмісті. Допомогу надали на місці. Госпіталізованих немає", - сказала вона.
Вишневська додала, що серед постраждалих немає правоохоронців.
На прохання уточнити, з якими скаргами зверталися учасники акції до медиків, речник Департаменту охорони здоров'я сказала:
"Забій колінного суглоба, забій кисті, гіпертонічний криз, загострення гастродуоденіту – словом, забиття і загострення хронічних захворювань".
За словами Вишневської, на вулиці Костельній чергувало 4 бригади швидкої, наразі біля Верховної Ради стоїть п’ять бригад медиків.
У поліції Києва відзначили, що у них станом на 15:30 немає інформації про постраждалих правоохоронців.
Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявляв, що декільком особам надавали медичну допомогу, в тому числі і правоохоронцям.
Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.
Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.
Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".
Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.
Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.
В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.
В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.
Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.